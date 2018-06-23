Оппозиционный кандидат в Турции пообещал восстановить дипотношения с Сирией

СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиционной турецкой партии Мухаррем Индже пообещал в случае победы отправить домой четыре миллиона находящихся в стране сирийцев и возобновить дипломатические отношения с Дамаском.

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"В первые 100 дней правления я направлю посла в Сирию… Четыре миллиона сирийцев вернутся к себе домой под звуки барабанов и зурны (турецкая флейта — ред.)", — заявил кандидат на своем заключительном митинге в стамбульском районе Малтепе.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

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