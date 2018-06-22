Химоружие в Сирии производили боевики, заявили в МИД

КУБИНКА (Московская обл.), 22 июн — РИА Новости. Химоружие в Сирии производили боевики, оборудование было изготовлено в странах западной Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть материалы, которые действительно заслуживают того, чтобы сегодня не только о них поговорить, но и показать. В частности, слева от меня, справа от вас находится то самое оборудование, утечки о котором пошли несколько дней назад… Я хотела бы сказать, что то, что вы видите — это оборудование, которое использовалось боевиками, террористами. Оно было обнаружено в городе Дума", — сказала она на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

"Я хотела бы обратить ваше внимание, что часть, та самая, о которой можно сказать, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах западной Европы", — добавила она.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>