Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

Бронетехника сирийской армии в освобожденном населенном пункте в восточной Гуте. Архивное фото

Бронетехника сирийской армии в освобожденном населенном пункте в восточной Гуте. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 2 случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведена 1841 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2654,16 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 13 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2516. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.