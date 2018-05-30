РФ и Турция за сутки зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция — также один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено три гуманитарные акции в населенных пунктах: Аль-Кантара-Шимали провинции Хама, Хиярат-Данун провинции Риф Дамаск и Халабия провинции Алеппо по выдаче 1335 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 5,7 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 213 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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