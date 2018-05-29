Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 2 случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Хама – один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили одиннадцать человек.

Также сообщается, что по линии ООН проведено два гуманитарных конвоя в восточном районе населенного пункта Эль-Джизе и в западном районе населенного пункта Джасим провинции Деръа общим весом 52 тонны.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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