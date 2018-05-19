Сирийский посол рассказал о позиции Дамаска по обстрелам со стороны Израиля

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Сирия рассматривает обстрелы иранских объектов в САР со стороны Израиля как агрессию и готова защищать свою территорию, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Во вторник, 15 мая, Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска. В ночь на 10 мая Израиль заявил, что иранские силы обстреляли Голанские высоты. В тот же день израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана.

"Сирия имеет свой суверенитет. Любая агрессия извне по территории Сирии является агрессией. Наши войска, в том числе противовоздушные, защищают небо и землю Сирии. Любую агрессию против территории Сирии, несмотря, где это происходит, мы будем отражать", — заявил посол, отвечая на вопрос журналистов в Севастополе, готов ли Дамаск защищать иранские объекты на своей территории.

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