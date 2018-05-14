Каир не будет отправлять войска в Сирию

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Египет не будет отправлять свои войска в Сирию для поддержания мирного урегулирования в стране, заявил глава МИД АРЕ Самех Шукри.

"Египет неоднократно подчеркивал, что не направляет свои войска за пределы своей территории. Египетская военная доктрина заключается в том, что вооруженные силы Египта защищают только свои границы, это требует определенных юридических директив", — сказал Шукри, отвечая на вопрос, обсуждалась ли переговорах с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве возможность ввода арабских войск, в том числе и египетских, на территорию Сирии для укрепления мирного процесса.

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