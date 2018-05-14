Иракские истребители уничтожили пункт командования ИГ* в Сирии

ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Командование объединенными операциями против террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии объявило, что иракские истребители в понедельник нанесли удар по командному пункту ИГ* на территории САР, сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление командования.

"В соответствии с указанием главнокомандующего вооруженными силами Хейдара аль-Абади и в результате координации объединенными операциями иракские самолеты F16 нанесли удар по командному пункту и пункту логистической поддержки группировки ИГ* на юге района ад-Дашиша на территории Сирии и полностью уничтожили объект", — говорится в заявлении.

По данным командования, иракские ВВС нанесли удары в соответствии с разведывательной информацией, которая подтвердила наличие боевиков в этом месте.

Командование пообещало предоставить более детальную информацию об операции позднее.

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* Террористическая организация, запрещена в России