Зоны деэскалации в Сирии будут трансформироваться, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Решение о создании зон деэскалации в Сирии привело к положительному результату, постепенно они будут трансформироваться, чтобы налаживать мирную жизнь, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Эти зоны как таковые остаются. Получается их трансформация в новое качество, потребуется, естественно, время, чтобы полностью восстановить инфраструктуру, чтобы мирные граждане вернулись в места своего постоянного проживания и наладили там мирную жизнь", — сказал он.

Лаврентьев отметил, что решение о создании зон деэскалации, "было оправданным действием, которое привело к положительному результату".

В Астане в эти дни проходит девятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию.