Турция развернула одиннадцатый наблюдательный пункт в Идлибе

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Турецкая армия развернула в сирийском Идлибе 11-й наблюдательный пункт для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации, сообщил в понедельник генштаб Турции.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 10 наблюдательных пунктов турецкой армии в Идлибе уже действуют, оставшиеся два, предусмотренные заключенными в Астане соглашениями, будут созданы в течение ближайшей недели.

"Сооружен 11-й наблюдательный пункт в Идлибе", — говорится в сообщении турецкого генштаба в Twitter.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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