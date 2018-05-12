Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – два, Алеппо – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – три, Хама – три", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Шейх-Наджар провинции Алеппо по выдаче 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза – 1,9 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 75 жителям.

Сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2 509. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.