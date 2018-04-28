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Война в Сирии
Хроника событий

Анкара призвала США прекратить поддержку курдских партий в Сирии

15:0428.04.2018
(обновлено: 15:44 28.04.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на город Анкара. Архивное фотоВид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Анкара призывает США прекратить поддержку курдских партий в Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с российским и иранским коллегами в Москве.

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости
Российская военная полиция круглосуточно патрулирует пригород Дамаска

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

Глава МИД Турции заявил, что 25% территории на восточном побережье Евфрата контролируют YPG и они "изменили демографическую ситуацию в регионе". Также там действует Рабочая партия Курдистана (РПК). Он подчеркнул, что этим "террористическим организациям" необходимо покинуть Сирию, так как они представляют угрозу национальной безопасности Турции.

"США поддерживают эти террористические организации, поэтому необходимо прекратить эту поддержку. В 2016 году США нам пообещали, что эти террористические организации покинут сирийскую территорию … Поэтому те вопросы, которые мы тут обсуждаем … чтобы американцы держали свое слово и содействовали тому, чтобы эти террористические организации покинули эту территорию и эти земли были возвращены тому гражданскому населению, которое там проживает", — заявил Чавушоглу.

Американский военный на севере Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
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Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили в субботу в Москве сирийское урегулирование, в частности, подготовку к девятому раунду переговоров по САР в Астане.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео и Чавушоглу договорились урегулировать ситуацию вокруг сирийского Манбиджа. Чавушоглу ранее заявил, что в случае реализации дорожной карты cилы самообороны сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж, в противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в сирийском Африне.

В настоящее время город Манбидж на севере Сирии контролируют союзные США вооруженные формирования курдов, которых Турция считает связанными с террористическими группировками и против которых хочет начать военную операцию в этом районе.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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