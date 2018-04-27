Сирия переживает самый драматичный период в истории, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирия переживает самый драматичный период в истории, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сегодня, когда Сирия переживает самый драматичный период своей истории, когда под вопрос поставлено само существование сирийского государства, Россия верит, что совместными усилиями удастся переломить ситуацию и добиться урегулирования конфликта", — сказал Богданов.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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