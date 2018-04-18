Инспекторы ОЗХО могут начать работу в Восточной Гуте, заявил Турчак

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инспекторы ОЗХО могут спокойно начать свою работу в сирийской Восточной Гуте для установления истины по так называемым "химатакам", заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак по итогам визита в Сирию.

"Условия для работы созданы, инспекторы могут спокойно работать в Гуте для установления истины по так называемым "химатакам", — сказал он на заседании СФ в среду.

Турчак также сообщил, что в ходе визита в САР состоялась встреча возглавляемой им делегации с верховным муфтием Сирии. "Он выразил желание в ближайшее время посетить Россию", — сказал он.