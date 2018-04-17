МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отказ Совета ОЗХО проголосовать по российско-иранскому проекту в поддержку миссии в Сирии вызывает недоумение и серьезную обеспокоенность, есть основания утверждать, что на руководство ОЗХО оказывается давление со стороны сил, не заинтересованных в независимой экспертизе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном.

"Отказ Совета ОЗХО проголосовать по российско-иранскому проекту в поддержку миссии в Сирии вызывает недоумение и серьезную обеспокоенность. Россия и Иран демонстрируют открытую и взвешенную политику в отношении сирийского урегулирования. Мы предлагаем всем странам всесторонне поддержать миссию ОЗХО и помочь добиться истины в расследовании якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, этот принципиально важный вопрос должен получить независимую оценку специалистов. "При этом западные страны проявляют крайнюю несдержанность в оценках ситуации и осуществляют прямую военную агрессию против Сирии, в том числе препятствуя работе миссии ОЗХО. Это явная попытка не допустить установления истины. Именно такими методами привыкли действовать в Вашингтоне и Лондоне, фабрикуя ложь и придумывая поводы для своей агрессии против суверенных стран", — сказал он.

Парламентарий отметил, что прошедшее в понедельник голосование в Совете ОЗХО дает основания утверждать, что "на руководство ОЗХО оказывается давление со стороны сил, не заинтересованных в независимой экспертизе". "Попытка любым способом сохранить напряженность вокруг темы химического оружия в Сирии, которое было уничтожено в стране под контролем ОЗХО, играет на руку остаткам террористов. Именно они используют запрещенное мировым сообществом оружие, которое было произведено в подпольных лабораториях, обнаруженных после зачистки от бандитов на прежде подконтрольных террористам территориях", — сказал он.

Однако на эти очевидные факты западные страны закрывают глаза, и "это вызывает негодование", подчеркнул Железняк. "Западу не нужна мирная и единая Сирия. Лицемерные вопли западных политиков о беспокойстве за судьбу сирийских граждан, якобы страдающих от политики руководства страны, не что иное как попытка посеять смуту в сирийском обществе и создать почву для новой "цветной революции", опираясь на террористов", — заключил политик.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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