Турция призвала Россию и США к сдержанности на фоне ситуации в Сирии

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция призывает РФ и США к сдержанности на фоне сообщений о том, что США могут применить военную силу против правительственных войск Сирии, заявил в среду министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума, что сирийские власти отрицают.

"Если силы в Сирии, поддерживаемые Россией, столкнутся с силами, поддерживаемыми США, то Россия не сможет остаться в стороне… В результате может произойти серьезное столкновение. Эта угроза присутствует уже долгое время, и будет существовать и дальше, а это значит, что одна искра может воспламенить весь регион. И Россия, и США стоят на неверных позициях. Турция призывает стороны к сдержанности и к отказу от поддержки террористических группировок", — сказал Джаникли в эфире телеканала 24 TV.

Он добавил, что в Сирии на маленьком пространстве "столкнулись многие игроки с разнонаправленными интересами, и после определенной точки в международных отношениях исчезает рационализм, что ведет к войне".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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