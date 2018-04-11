Риск прямого столкновения США и России в Сирии существует, сообщил источник

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Риск прямого военного столкновения между Россией и США в Сирии существует, он выше, чем до инцидента в сирийской Думе, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Естественно, он существует (высокий риск прямого военного столкновения с США — ред.). И он выше, чем был до 7 апреля", — пояснил собеседник агентства.

Говоря о возможных ответных шагах со стороны России в случае нанесения США удара по Сирии, источник отметил, что "мы ориентируемся на слова (начальника генштаба РФ Валерия) Герасимова — если будет опасность для наших граждан, мы будем принимать меры воздействия".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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