В Кремле призвали воздержаться от дестабилизирующих действий в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Кремле хотят надеяться, что все будут избегать действий, дестабилизирующих ситуацию вокруг Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не хотел бы вступать каким-то образом в дискуссию по таким вопросам, что будет, если будет нанесен такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые никем в реальности не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе", — сказал Песков журналистам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>