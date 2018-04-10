МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения об использовании химоружия в Сирии требуют тщательного и беспрепятственного расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), написал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в Twitter.

"Я возмущен недавними сообщениями об использовании химического оружия в Сирии. Они требуют тщательного расследования ОЗХО, без помех и препятствий. Я призываю Совбез ООН удвоить усилия, чтобы согласовать специальный механизм для привлечения к ответственности", — говорится в сообщении Гуттереша.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии.

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