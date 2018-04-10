Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции: Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции: Дераа — два, Хомс — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 182 человека.

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