Из сирийской Думы за сутки вывели более 3,6 тысячи боевиков и их семей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей были выведены за сутки из Думы в Восточной Гуте, их перевезли на автобусах на север провинции Алеппо, сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению, за истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" было выведено 3 627 боевиков и членов их семей. Они перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны также сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В российском военном ведомстве также добавили, что наблюдать за выводом боевиков и членов их семей можно на официальном сайте Минобороны РФ в режиме реального времени. Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены, добавили в ведомстве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>