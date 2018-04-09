Россия поддерживает контакт с Израилем по инциденту с ударом в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия по соответствующим каналам ведет общение с израильской стороной по инциденту с нанесением удара по сирийской авиабазе, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности и по соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли президент РФ Владимир Путин общаться с израильским руководством относительно авиаудара, который был нанесен по базе в Сирии, где находились в том числе российские советники.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.

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