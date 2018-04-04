ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*, заявили в Минобороны Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ВКС России сыграли решающую роль в разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, заявил заместитель министра обороны Сирийской Арабской Республики, корпусной генерал Махмуд Шава.

"Мы можем сказать, что 2017 год стал годом серьезных побед на поле боя против ИГИЛ* в Сирии, что способствовало краху так называемого халифата ИГИЛ* благодаря усилиям армии САР и союзных войск. Особенно хотим отметить российские, иранские войска, а также "Хезболлах". Следует отметить, что российские ВКС сыграли главную роль в разгроме террористов ИГИЛ* за счет качества, точности и плотности нанесенных ударов, несмотря на препятствия в отношении применения авиации со стороны США", — заявил Шава на Московской конференции по безопасности.