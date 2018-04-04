Гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится в течение нескольких дней

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гуманитарная операция в Восточной Гуте в Сирии будет завершена в течение нескольких дней, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад… В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Рудской добавил, что российский центр по примирению сторон совместно с сирийскими властями уже вывел 156 620 человек.

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