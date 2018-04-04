За сутки из Восточной Гуты вывели более тысячи боевиков и членов их семей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За сутки по гуманитарному коридору в сирийской Восточной Гуте выведены еще более 1,2 тысячи боевиков и членов их семей, они перевезены на север провинции Алеппо, сообщают в Минобороны РФ.

В ведомстве напоминают, что на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени продолжена трансляция с камеры видеонаблюдения в районе пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин", через который, на основе достигнутых договоренностей Российским Центром по примирению враждующих сторон, продолжается вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте.

"За истекшие сутки по данному гуманитарному коридору было выведено еще 1 211 боевика и членов их семей. Вышедшие перевезены на 25 автобусах на север провинции Алеппо. Всего с начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 3480 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всем маршруте их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 156 620 человек", — сообщают в Минобороны.

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