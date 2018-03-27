Почти 121 тысяча человек покинула Восточную Гуту с открытия гумкоридоров

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Почти 121 тысяча человек покинула Восточную Гуту с момента действия гуманитарных коридоров в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"С начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 120 тысяч 987 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. Как сообщается, за прошедшие сутки район покинули более 520 мирных жителей. Для них была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды.

Также добавляется, что продолжается организованное специалистами Центра возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

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