Из Арбила за трое суток вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Около 13,2 тысячи боевиков и членов их семей вывезено за трое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб, сообщает Минобороны РФ.

"Всего за трое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 13190 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований в понедельник было освобождено 26 незаконно удерживаемых военнослужащих САР и гражданских лиц, находившихся в плену у группировки "Фейлак Ар-Рахман".

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