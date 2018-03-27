Более 6,7 тысячи боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 6,7 тысячи боевиков и членов их семей выведены по гуманитарному коридору из Восточной Гуты 26 марта, их перевезли в провинцию Идлиб, сообщило Минобороны России.

"В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" 26 марта продолжался вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута). По организованному гуманитарному коридору 26 марта было выведено 6 тысяч 749 боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

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