Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано десять случаев стрельбы в провинции: Латакия – шесть, Алеппо – три, Хомс – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции: Идлиб – пять, Дамаск – три", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 52 человека.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Эль-Тайба провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2453.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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