Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Латакия – шесть, Алеппо – три. Турецкой частью представительства нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 84 человека.

В Минобороны отметили, что подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Эт-Туни и Калъат-эль-Мудик провинции Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2431.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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