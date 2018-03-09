Эрдоган заявил, что турецкие войска готовы войти в центр Африна

Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия

Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что центр сирийского Африна окружен, турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент.

"Наша цель — Африн… Всего 3171 (боевиков- ред.) было нейтрализовано. Центр Африна окружен. Мы готовы войти в центр в любой момент", — приводит телеканал Haberturk слова Эрдогана.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне завершится до мая.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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