У дополнительного пункта пропуска в Восточной Гуте скопились мирные жители

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Сирийские военные фиксируют большое скопление мирных жителей Восточной Гуты в районах, прилегающих к южному гуманитарному коридору в населённом пункте Млеха, сообщил журналистам в пятницу представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сирийскими властями на юге Восточной Гуты открыт дополнительный пункт пропуска в направлении Джисрейн — Млеха. В прилегающих к нему районах фиксируется большое скопление мирных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации", — сказал он.

Вместе с тем, по словам Золотухина, незаконные вооруженные формирования не дают возможности населению покинуть анклав. Огонь по мирным жителям вблизи оборудованных пунктов пропуска ведется в том числе и во время гуманитарных пауз. Имеются погибшие и раненые, их количество в настоящее время установить не удается в связи с непрекращающимся огнем боевиков.

"Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов. За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено по городу 18 мин, в результате получили ранения два мирных жителя", — добавил генерал.

С 9 до 14 часов по местному времени введена в действие одиннадцатая "гуманитарная пауза" для обеспечения выхода мирного населения через гуманитарный коридор, который также открыт для боевиков с их семьями, которым гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения.

"На "горячую линию" Центра примирения продолжают поступать сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты. "Доведенные до отчаяния люди в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума ежедневно собираются на стихийные акции протеста с требованием к боевикам предоставить им возможность покинуть анклав", — сообщил представитель ЦПВС.

"Мы настаиваем на недопустимости удержания мирных жителей Восточной Гуты, желающих выйти через пункты пропуска, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности", — заключил генерал.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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