Россия зафиксировала за сутки 16 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 16 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 5, Дамаск – 6, Деръа – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 1, Дамаск – 9, Деръа – 1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дарваша провинции Дамаск. Кроме того, за прошедшие сутки 103 человека получили необходимую медицинскую помощь.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2428. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.