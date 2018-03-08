Россия за сутки зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Дамаск – восемь, Латакия – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – пять, Идлиб – два, Хама – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 76 человек.

Отмечается, что была обеспечена безопасность прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Общий вес доставленного груза 123 тонны.

В Минобороны отметили, что подписано соглашение о присоединении населенного пункта Хвайер провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2428.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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