Курды заявили о гибели восьми человек при обстреле Турцией домов в Африне

ДАМАСК, 3 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турецкие танки открыли огонь по гражданским машинам и жилым домам в деревне Худжейляр в кантоне Африн на севере Сирии, восемь человек погибли, 12 получили ранения, рассказал РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
"Танки оккупационной армии Турции открыли огонь по жилым домам и машинам гражданских в деревне Худжейляр в окрестностях Джендереса, что привело к гибели восьми человек и ранению 12 граждан", — сказал Хеду.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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