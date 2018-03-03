Курды заявили о гибели восьми человек при обстреле Турцией домов в Африне

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии

ДАМАСК, 3 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турецкие танки открыли огонь по гражданским машинам и жилым домам в деревне Худжейляр в кантоне Африн на севере Сирии, восемь человек погибли, 12 получили ранения, рассказал РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду. © REUTERS / Khalil Ashawi Турецкая армия взяла под контроль город Раджо в Африне

"Танки оккупационной армии Турции открыли огонь по жилым домам и машинам гражданских в деревне Худжейляр в окрестностях Джендереса, что привело к гибели восьми человек и ранению 12 граждан", — сказал Хеду.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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