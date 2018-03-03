Турецкая армия взяла под контроль город Раджо в Африне

АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы и сирийская оппозиция в ходе операции в Африне взяли под контроль город Раджо, передает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что локальные столкновения в городе продолжаются. Таким образом, число населенных пунктов Африна, перешедших под контроль ВС Турции, достигло 94. Кроме того, взят контроль над 21 стратегически значимой возвышенностью.

Ранее в субботу генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие ВС в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 2434 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство". Как отмечалось, что с начала операции в Африне погиб 41 турецкий военный.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>