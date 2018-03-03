Турция сообщила о нейтрализации 2434 боевиков с начала операции в Африне

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии

АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 2434 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в субботу генеральный штаб Турции.

В пятницу сообщалось о 2295 нейтрализованных боевиках.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2434 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ", — говорится в заявлении генштаба. По сообщению агентства Anadolu, турецкие военные и сирийская оппозиция взяли в субботу под контроль села Рамадие и Хамилек в Африне.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погиб 41 турецкий военный.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Запрещена в России

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