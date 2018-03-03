Боевики изымают у жителей Восточной Гуты пропуски через гумкоридор

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 3 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор, сообщил журналистам в субботу представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

Согласно инструкции, изложенной в листовках, человек, пересекающий гуманитарный коридор, должен держать ее высоко над головой в одной руке, другой рукой держа ребенка, либо положить ее на голову. Это делается для того, чтобы пресечь проход через коридор вооруженных боевиков.

"По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе", — сказал Золотухин.

По его словам, всего в районе этого пригорода Дамаска было сброшено порядка 100 тысяч листовок.

В субботу в 9.00 по местному времени (10.00 мск) началась пятая по счету гуманитарная пауза, направленная на то, чтобы дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район. Четыре предыдущих гуманитарных паузы завершились безрезультатно — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Местные жители, оставлявшие обращения на "горячую линию", организованную центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них стали заканчиваться продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.

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