Террористы в Сирии перешли к тактике партизанской войны, заявили в Совбезе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Террористы в Сирии перешли от масштабных боевых действий к тактике партизанской войны, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Группировке ИГ* на сирийской территории нанесен значительный ущерб. В этих условиях от масштабных боевых действий террористы перешли к тактике партизанской войны", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, продолжают оказывать вооруженное сопротивление правительственным войскам Сирии и другие террористические группировки. "Например, если брать провинцию Идлиб, — то это, в первую очередь, "Джебхат ан-Нусра"*, ныне называющая себя "Фронтом Фатх Аш-Шам"*. Если говорить о Восточной Гуте, то это группировка "Ахрар аш-Шам"*, — сказал Венедиктов.

О поражении ИГ* в Сирии сообщалось в конце прошлого года. Президент России Владимир Путин в декабре посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что разрозненные группировки боевиков в регионе остаются, но оставшийся на базе Хмеймим российский контингент будет содействовать сирийским вооруженным силам, если ИГ* вновь "поднимет голову".

* Террористическая группировка, запрещена в России

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