Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – четыре, Дамаск – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Дамаск – четыре", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Скальбия провинции Хама и Абу-Джеббар-эш-Сагира провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 4 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 118 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2407.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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