У России нет свидетельств, что США видят "Ан-Нусру"* мишенью, заявил Лавров

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. У России нет свидетельств того, что международная коалиция во главе с США рассматривает группировку "Джебхат ан-Нусра"* в качестве своей мишени в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ее не трогают, "Джебхат ан-Нусру"*. По-прежнему у нас нет свидетельств, что возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция рассматривает "Джебхат ан-Нусру"* в качестве реальной цели для своих действий", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

* Террористическая организация, запрещена в России

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