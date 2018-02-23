Российские военнослужащие в Сирии празднуют День защитника Отечества

ХМЕЙМИМ (Сирия), 23 фев — РИА Новости. День защитника Отечества отметили военнослужащие группировки войск, дислоцированной на российской базе в сирийском Хмеймиме, более десяти человек в торжественной обстановке получили медали и почетные грамоты, состоялся праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Командующий группировкой ВС РФ в Сирии Александр Журавлев зачитал военнослужащим поздравительные послания министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также главы Генштаба ВС РФ Сергея Герасимова.

На импровизированной сцене перед военными выступил с ансамблем певец Родион Газманов, также была организована выставка работ, которые специально к празднику подготовили учащиеся школ из разных регионов России.

Центральный дом российской армии имени Фрунзе в течение месяца проводил всероссийскую акцию "Поздравь солдата!". В пятницу в группировку войск были доставлены поделки, изготовленные детьми по всей России и, в частности, школой-интернатом МИД РФ. Они были вручены военным в рамках праздничной программы.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Во всех гарнизонах Вооруженных сил Российской Федерации в этот день проходят торжественные мероприятия.