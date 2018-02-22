Российские военные показали в Сирии блестящую подготовку, заявил Путин

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

"Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!", — сказал Верховный главнокомандующий.

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