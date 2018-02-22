Запад отклонил идею исключить боевиков из перемирия в Сирии, заявил Лавров

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Запад отклонил идею исключить террористические группировки из перемирия в Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы предложили очень четкую формулировку, которая гласила бы, что режим прекращения огня ни в коем случае не будет распространяться на ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусру"* и другие группировки, которые с ними сотрудничают и которые ведут систематический обстрел кварталов Дамаск", — сказал министр.

Он отметил, что отказ Запада вызывает вопросы. По словам министра, нежелание принять эти поправки наводит на мысль о том, что цель проекта резолюции ООН по Сирии — обвинить Дамаск "во всех грехах", чтобы продвигать идею о свержении режима.

Ситуация в Восточной Гуте

Министр также рассказал, что несколько дней назад российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил боевикам беспрепятственно покинуть Восточную Гуту, из которой они обстреливают жилые кварталы Дамаска. По такому же принципу в конце 2016 года организовали эвакуацию боевиков из Восточного Алеппо.

""Джебхат ан-Нусра"* и те, кто с ней взаимодействует, категорически отказались от этого предложения и продолжают обстреливать город со своих позиций", — добавил глава МИД.

Резолюция о прекращении огня

В четверг в СБ ООН может состояться голосование по предложенному Швецией и Кувейтом проекту резолюции об установлении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН начнет ежедневную доставку гуманитарных грузов мирным жителям.

Тогда же начнется экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа. В проекте отмечается "крайне плачевное положение" мирных жителей в осажденных районах Восточной Гуты, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. Документ также призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту мирным жителям, госпиталям и медицинским учреждениям.

Постпред России при ООН Василий Небензя также запросил проведение открытого заседания СБ ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

*Террористическая организация, запрещена в России

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