ЛЮБЛЯНА, 21 фев — РИА Новости. Россия считает реальным добиться прекращения кровопролития в Сирии и устойчивого урегулирования в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Именно на такой основе (разговора с представителями всех этнических и конфессиональных групп — ред.) Россия работает со всеми участниками сирийских событий. Именно на этой основе мы считаем абсолютно реальным обеспечить остановку кровопролития, обеспечить начало устойчивого процесса урегулирования, в ходе которого будут обеспечены не только интересы всего сирийского народа во всем его разнообразии, но, я убежден, можно будет обеспечить и законные интересы всех соседей Сирии и других внешних игроков", — сказал Лавров.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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