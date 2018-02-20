В Турции не знают, войдет ли сирийская армия в Африн, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Правительственная армия Сирии пока не вошла в Африн, Анкара не располагает информацией, возможно ли такое развитие событий, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности.

"Силы сирийского режима пока не вошли в Африн. Войдут или нет, неизвестно, поступают противоречивые заявления. Накануне различные источники опубликовали сообщения о вводе войск, но позже режим (президента Сирии Башара) Асада их опроверг", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

По его словам, сирийские власти пока не могут решить, что для них является большим злом – присутствие в Африне YPG или турецких войск. "Режим Асада понимает, что YPG стремятся расколоть Сирию и являются террористической организацией… Турция будет бороться со всеми, кто защищает террористов YPG. Это проблема национальной безопасности", — заявил Чавушоглу.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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