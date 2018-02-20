Центр Дамаска подвергся минометному обстрелу, есть погибший

БЕЙРУТ, 20 фев — РИА Новости. Боевики подвергли минометному обстрелу один из центральных кварталов Дамаска, один человек погиб и 8 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в полиции Дамаска.

"Один из снарядов разорвался на автостоянке у гостиницы "Дамароз", водитель машины погиб, автомобиль сгорел полностью",- рассказали в полиции.

Еще одна мина разорвалась в квартале Заблатани, что привело к ранению восьми человек.

"Еще несколько снарядов разорвалось в кварталах Аббасиин, Мидан, Аз-Захра Аль-Кадима, Амара и Баб-Тума, что привело к материальному ущербу",- добавил собеседник агентства.

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