В Иране заявили, что не позволят США разделить Сирию

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран не позволит США разделить Сирию, передает агентство Fars.

"Иран поддерживает территориальную неприкосновенность Сирии и не примет какую-либо агрессию в отношении сирийской территории", — сказал Велаяти.

Он заявил, что США думают о том, чтобы "раздробить" Сирию и уже предприняли предварительные шаги, чтобы "создать и признать государство" на восточном берегу Евфрата, на территориях, где преимущественно проживает курды. По словам Велаяти, Иран намерен противостоять действиям по разделу Сирии и помочь стране и ее союзникам при необходимости.

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