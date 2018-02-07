Российская группировка в Сирии самодостаточна, заявили в Минобороны

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Группировка вооруженных сил РФ, остающаяся в Сирии, самодостаточна, сообщили в Минобороны РФ.

"На территории Сирийской Арабской Республики находится самодостаточная группировка российских Вооруженных Сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская авиационная группа на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус выполняют задачи на постоянной основе.

Сообщается, что инфраструктура этих российских военных объектов постоянно совершенствуется в соответствии с утвержденным Верховным Главнокомандующим штатом сил и средств, находящихся на постоянной основе в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>