В ОЗХО обеспокоены сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоены последними сообщениями о возможном применении химического оружия в Сирии, сообщили в организации.

"Последние подозрения в применении химического оружия в Сирийской арабской республике вызывают серьезную обеспокоенность со стороны ОЗХО", — говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В ОЗХО в этой связи также привели слова гендиректора организации Ахмета Узюмджю. "Любое применение химического оружия является нарушением соответствующей конвенции и международных норм, запрещающих подобный тип вооружений. Ответственные за его использование должны быть привлечены к ответственности", — подчеркнул он.

Накануне независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

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